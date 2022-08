Cerveteri, Paolacci vuole incontrare le associazioni calcistiche

Il consigliere Paolacci vuole incontrare le associazioni calcistiche: “E’ necessario un tavolo per capire le esigenze dei club che vogliono investire per potenziare l’impiantistica. Se non lo faremo entro pochi anni, rischieremo di perdere tante associazioni”

Neanche le vacanze fermano il consigliere del comune di Cerveteri, Gianluca Paolacci, che dopo ferragosto ha chiesto alle realtà del calcio locale un incontro. Motivo, capire come agire per migliorare la vivibilità dell’impiantistica sportiva. Paolacci, quindi, si rende disponibile a raccogliere le istanze dei club per poi, successivamente, portare sulla scrivania del sindaco Gubetti le proposte dell’associazioni calcistiche. Cerveteri, come si sa, vive una situazione di degrado sotto l’aspetto strutturale e solo a pensare, che massimo 3 anni, il campo Enrico Galli avrà bisogno del rifacimento del manto in sintetico, lascia aperte molto domande.

” Sì – esordisce Paolacci – nella mia agenda come si concludono le vacanze ci sono molti aspetti da chiarire. E’ mio dovere raccogliere le voci dei club, farne tesoro e portarle in consiglio comunale. Abbiamo bisogno di investire nell’impiantistica , per ritrovarsi un risultato nei prossimi anni. Se oggi avessimo avuto un altro campo in erba naturale, dove si potevano allenare i bambini della scuola calcio , non avremmo avuto il problema dell’ usura del terreno del ” Galli”. Invece non aver inserito risorse per un altro campo da gioco, significa spendere il doppio. Dobbiamo pensare che investire sullo sport è sinonimo di sviluppo e progresso, e non sarà mai una spesa se gli investimenti saranno fatti nella maniera giusta. Pertanto – conclude il consigliere comunale – se entro pochi anni non avremo la sferzata giusta, rischieremo di mandare in malora lo sport cittadino”