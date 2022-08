Ladispoli, avviato un nuovo sistema informatico per la dematerializzazione delle cedole librarie

Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per accreditamento rivenditori disponibili al nuovo sistema gestionale informatizzato delle cedole librarie per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria anno scolastico 2022/2023

L’Amministrazione comunale rende noto che ha attivato, dal prossimo anno scolastico 2022/2023, un nuovo sistema che consente, attraverso l’informatizzazione delle procedure, la dematerializzazione delle cedole librarie per i libri di testo degli alunni residenti nel comune che frequentano le scuole primarie.

I rivenditori (cartolibrerie/librerie) che intendono fornire i libri di testo agli alunni delle scuole primarie cittadine, dovranno accreditarsi per poter accedere al nuovo sistema digitale, per l’abilitazione alla piattaforma. Le domande di richiesta di accreditamento, presentate su apposito modulo scaricabile dal sito del comune di Ladispoli www.comunediladispoli.it, dovranno essere inviate all’Ufficio protocollo tramite pec [email protected] entro e non oltre il 28 agosto 2022.

Per avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’accreditamento ai rivenditori disponibili al nuovo sistema gestionale informatizzato delle cedole librarie per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria anno scolastico 2022/2023, modulo richiesta di accreditamento e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari visitare il sito del comune di Ladispoli