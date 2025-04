Cerveteri, onde elettromagnetiche: chiesti maggiori controlli –

Cerveteri, consiglio comunale straordinario e aperto quello svoltosi il 27 marzo 2025 con il seguente ordine del giorno: “Piano di riassetto analitico delle emissioni elettromagnatiche territoriali, regolamento per la localizzazione, l’istallazione e il riassetto di infrastrutture e impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili”.

Il consiglio straordinario, svoltosi in un clima sereno e costruttivo nonostante l’orario le 15,30, poco indicato per le molte persone che avrebbero voluto partecipare, era stato richiesto dai consiglieri di opposizione: Luigino Bucchi, Niccolò Accardo, Salvatore Orsomando, Alessandro Fondate, Luca Piergentili, Wilma Pavin, Gianluca Paolacci, Lamberto Ramazzotti e Emanuele Vecchiotti su sollecitazione dei comitati territoriali per la difesa dell’ambiente che operano nel comprensorio, per poter discutere in merito a presunte anomalie riscontrate nell’applicazione del vigente regolamento comunale in vigore dal 30 novembre 2023.

In apertura di seduta, il consigliere Luigino Bucchi primo ad intervenire, con una minuziosa e dettagliata relazione ha evidenziato la necessità di alzare l’attenzione per quanto riguarda l’emissioni elettromagnetiche nel comune di Cerveteri dove aumentano a vista d’occhio non solo le SRB, stazioni radio base, ma anche per il proliferare di antenne BTS sottosistema di ricetrasmissione di un segnale radio che spesso sfugge alle autorizzazioni perchè fatte passare come impianti ad uso privato anche se spesso sembra che cosi non è trattandosi di ponti radio con emissioni di radiofrequenza.

A seguire gli interventi dei consiglieri, per l’opposizione; Ramazzotti, Paolacci e Vecchiotti, per la maggioranza il consigliere Galli. Agli interventi dei consiglieri, inoltre, si sono alternati alcuni rappresentanti delle associazioni; Luca Climati, Federica Lops, Giovanna Ranieri e Alvaro Rinaldi.

Ai vari interventi, focalizzati sopratutto sulla mancata informazione per quanto riguarda le nuove istallazioni e al mancato monitoraggio h 24 degli eventuali punti critici ai fini del controllo delle emissioni elettromagnetiche previsto dal regolamento almeno una volta l’anno anche se al momento disatteso, hanno risposto, la Sindaca Gubetti informando l’aula in merito a due dinieghi ad altrettante compagnie telefoniche relativi a nuove istallazioni sul territorio, mentre l’assessore Gnazzi nel suo intervento ha assicurato i presenti in merito ad un imminente avvio di un protocollo d’intesa con l’ A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente), al fine di ottemperare ai controlli previsti dal regolamenti sollecitati da tutti gli intervenuti come urgenti e non più rinviabili da far effettuare anche a società terze certificate, a maggior tutela della salute di tutti.