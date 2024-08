Ad un quarto di secolo dalla scomparsa di Faber, concerto-evento nel Centro Storico di Cerveteri

Cerveteri omaggia Fabrizio De Andrè: in Piazza Santa Maria gli Hotel Supramonte in concerto –

Cerveteri omaggia Fabrizio De Andrè: in Piazza Santa Maria gli Hotel Supramonte in concerto

Sono trascorsi esattamente 25anni dalla sua morte, ma i suoi brani, i versi e le inconfondibili melodie continuano ad essere ancora oggi estremamente e fortemente attuali, come se quelle strofe, spesso più poesie che “semplici canzoni” fossero state scritte oggi. Cerveteri omaggia uno dei più grandi cantautori della musica italiana, Fabrizio De Andrè.

Lo farà lunedì 19 agosto alle ore 21:30 in Piazza Santa Maria con il concerto degli Hotel Supramonte cover band di Faber riconosciuta dalla stessa Fondazione dedicata al cantautore genovese e insignita del Premio Miglior Talento Musicale 2022. L’ingresso è gratuito e consentito fino a capienza massima.

Da “Bocca di Rosa” a “Il Pescatore”, da “La canzone di Marinella” a “Un Giudice”, passando per “La canzone dell’amor perduto” a “Il Testamento di Tito” a tante altre, gli Hotel Supramonte si distinguono nel panorama musicale per l’intensa interpretazione dei brani di Fabrizio De Andrè: sarà un viaggio emozionante tra le parole e le note di quello che è riconosciuto come uno dei più grandi poeti del ‘900, una serata in cui chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare nei brani più famosi del mai dimenticato cantautore.

“In attesa della straordinaria quattro giorni di eventi della 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, proseguono gli appuntamenti serali dell’Estate Caerite – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – quello di lunedì 19 agosto sarà un concerto davvero straordinario, durante il quale ricorderemo un cantautore che ha segnato pagine indelebili della musica cantautorale italiana e lo faremo con una band di qualità, il cui spessore è riconosciuto in maniera unanime, gli Hotel Supramonte, che ci faranno vivere l’emozione e la sensazione di tornare indietro nel tempo, un concerto durante il quale ci sembrerà davvero di sentire la voce di Faber in concerto. L’ingresso al concerto è gratuito”.

“Tutti gli spettacoli serali andati in scena sinora – aggiunge il Vicesindaco – hanno riscosso un successo di pubblico davvero importante, a conferma di come le scelte fatte in fase di organizzazione del cartellone degli eventi culturali sia stata corretta. Sono certa che anche questo appuntamento sarà apprezzato da un pubblico davvero vasto”.