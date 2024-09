Cerveteri, obiettivo tre punti contro il Capranica

Tifosi pronti a spingere la squadra di Gabrielli verso il successo dopo un buon avvio di campionato

Il Cerveteri chiama i suoi tifosi, domani alle 11.00, al Galli, sfida una pericolante, l’Atletico Capranica. Fino ad ora, dopo una vittoria e un pareggio, c’è tanto entusiasmo in casa verde azzurra. Appello ai tifosi per la gara di domani, contro una squadra molto aggressiva e organizzata. Per vincere contro i viterbesi servirà la stessa grinta con la quale i ragazzi di mister Gabrielli hanno fatto bene nelle prime due gare di torneo. Ci saranno alcune defezioni, anche se il tecnico spera di recuperare qualche acciaccato.

Fa.No.