L’appuntamento da non perdere è per sabato al Centro Sportivo di via Graziosi a Cerveteri

Cerveteri, nuovo stage di tecnica individuale

Tutto pronto per un nuovo entusiasmante Stage tecnico di Calcio alla RIM Cerveteri sabato 29 giugno. Appuntamento riservato ai giovani calciatori nati tra il 2010 e il 2018.

Sarà una giornata che i nostri giovani calciatori non dimenticheranno”, ammette il direttore sportivo della RIM, Fabrizio Carbone che sarà in campo in qualità di allenatore qualificato insieme a Enrico Baiocco (Allenatore Uefa A), superospite della società in questa occasione.

Cerveteri, nuovo stage di tecnica individuale con la ‘coppia d’attacco’ Carbone – Baiocco

“Ringrazio fin da subito un professionista come Enrico Baiocco che si è messo a disposizione per questa iniziativa alla quale tengo particolarmente – dice Fabrizio Carbone -. Ricordo che Baiocco è un allenatore dotato di patentino Uefa A, quello che serve per allenare in Serie A per intenderci. La giornata di sabato è una grande opportunità per i nostri ragazzi. Sono previste due fasi di allenamento, una la mattina e una pomeridiana. Novità per i ragazzi, in campo troveranno le ‘quik ramp’, delle rampe che vengono utilizzate per simulare situazioni di gioco in volo o comunque particolari fasi di gioco che si potrebbero creare. È un corso che sarà ripetuto durante la prossima stagione che sarà sicuramente seguita con attenzione anche da mister Baiocco stesso. Ho immaginato questa giornata come una sorta di ritiro per i ragazzi della nostra scuola calcio, quindi partecipare è importante, soprattutto in vista di agosto, quando ci ritroveremo sui campi per prepararci alla prossima stagione calcistica. E sono convinto – conclude Carbone- che i ragazzi usciranno da questa esperienza con un bagaglio tecnico importante per avvalorare le prestazioni per il futuro. Il tutto in un clima di serenità e divertimento, caratteristiche che hanno sempre contraddistinto la politica di casa RIM”.

Veniamo al programma della giornata: l’appuntamento per tutti è alle ore 9 per l’accettazione e la consegna dei palloni in campo con lo staff della RIM. Si inizia alle 9.30 con la

Metodologia delle Quik Ramp, fino alle 11.30 per il finale della prima parte. Alle 12 tutti a mangiare per la pausa pranzo. La società ha previsto un menù fisso con pasta, cotoletta o affettato e formaggi, patatine, crostata e acqua. Dalle 14 un po’ di svago nella piscina del centro sportivo di via Graziosi, per riprendere con lo stage alle ore 16. La seconda parte di allenamento tecnico durerà fino alle 18. È bene ricordare che il costo dell’intera giornata è di €70 (la quota comprende Stage + pallone + pranzo + piscina),

oppure la società ha previsto una seconda soluzione a 50€ solo per lo stage (Stage + pallone). È importante prenotare perché i posti sono limitati, quindi affrettatevi a chiamare

il 3346379334 o 069951767.