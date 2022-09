Cerveteri: nuovo incidente su Viale Manzoni, lo sfogo di Ramazzotti

Il consigliere Ramazzotti preoccupato per la situazione su Viale Manzoni annuncia battaglia

“Ore 8,12 altro incidente in viale Manzoni (senza feriti). Nonostante vari appelli per dissuasori (non costano niente) e controlli questa via è diventata una pista per dementi che vanno in macchina e moto a velocità folle” scrive quasi rassegnato il consigliere d’opposizione Lamberto Ramazzotti.

“Spero di no, prima o poi può succedere continuando questo stato qualche cosa di serio, voi che governate, ne sarete pieni responsabili in quanto vi è un grave pericolo segnalato. Io e molti altri che hanno paura ad uscire di casa, preannunciamo sin d’ora che siamo pronti a ricorrere alla autorità giudiziaria ed in caso di incidente a costituirsi parte civile contro il comune. Intanto qualche controllo la mattina ,la sera dopo le venti no? Mi appello ancora una volta alla Polizia locale, ai carabinieri, alla Polizia di stato”.