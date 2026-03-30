Cerveteri nonostante la beffa della sconfitta, la salvezza si avvicina

Gli etruschi cadono in casa dopo una prova brillante. Lupi: “Ho visto impegno e carattere, meritavamo di più”

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per il Cerveteri, protagonista di una prestazione solida e convincente, ma beffato nel finale dalla vice-capolista Cimina, che si impone 1-0. Nonostante il risultato, la squadra di Lupi resta in una posizione tranquilla per la salvezza, con sei punti di vantaggio sul play-out a cinque giornate dalla conclusione del campionato.

«Purtroppo abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, in una partita in cui abbiamo dimostrato solidità in tutti i reparti. Siamo stati puniti da un episodio, la fortuna non era dalla nostra parte. Dispiace, ma non dobbiamo disunirci. Ho visto una squadra di grande carattere, piena di voglia. Rispetto ad alcune domeniche fa, siamo andati molto meglio. Adesso, a poche giornate dal termine, dobbiamo mantenere la concentrazione e puntare ai tre punti. Ripeto, sono orgoglioso della prova della squadra» – ha commentato Lupi.