Buona la prima del progetto “Viva Ladispoli”: “Incoraggia a proseguire nel cammino intrapreso”

Riceviamo e pubblichiamo:

Un buon inizio e un grande indice di gradimento che è lo sprint giusto per proseguire nel cammino intrapreso. “VIVA LADISPOLI” ringrazia prima di tutto i cittadini e i media che hanno accolto l’invito a partecipare alla presentazione ufficiale di sabato scorso 28 marzo registrando il pieno al Black Bar in Piazza della Vittoria. La platea ha seguito con molta attenzione i cinque relatori che si sono avvicendati al microfono nel tavolo presieduto da Flavio Russoniello il quale, nell’introduzione, ha rimarcato tra le finalità del gruppo” l’obiettivo di avviare un processo di rinnovamento del contesto cittadino partendo dalle necessità quotidiane di chi vive la città ogni giorno, e per una migliore qualità della vita”.

In sintesi il focus delle tematiche affrontate che sono frutto di ricerca e di incontri: Sport e Sociale a cura di Valeria Fars – rendere lo sport più aperto e praticabile soprattutto per le famiglie agevolandole nell’accesso dei figli alle varie discipline. Un aspetto sensibile, marcato dai moderni ritmi di tempo e già studiato e affrontato in altre città.

Buona la prima del progetto “Viva Ladispoli””

Attenzione al sociale senza dimenticare le persone in difficoltà e applicando giuste soluzioni. Decoro Urbano per Andrea Rondinelli: invertire la percezione di una Ladispoli trascurata con la cura elevata a sistema degli spazi comuni come ad esempio marciapiedi e giardini nonché un piano per una viabilità adeguata all’incremento abitativo degli ultimi anni. Giovani a cura di Giulia Pugliatti: maggiore attenzione creando iniziative, spazi, opportunità che li rendano parte attiva della vita cittadina evitando che Ladispoli diventi una città senza prospettive per le nuove generazioni. Turismo e Cultura per Carla Zironi: Garantire una base solida di servizi; far emergere tutte le potenzialità in una gestione mirata alla qualità – anche per la Cultura – e in grado di definire un progetto quinquennale capace di inserirsi in un circuito territoriale più ampio, Capitale e Regione comprese. Sicurezza a cura di Fabrizio Pellegrini: la città è avvertita come insicura soprattutto nelle ore serali e notturne.

Il tema va affrontato in modo serio e strutturato sia con la prevenzione che con il controllo del territorio per garantire ai cittadini la percezione di sentirsi protetti. Questo è un

argomento di forte interesse da parte della cittadinanza e che ha suscitato domande del pubblico sulla base di esperienze personali. “VIVA LADISPOLI” ha salutato con un

arrivederci i presenti assicurando l’impegno con prossimi tavoli di lavoro per realizzare un progetto serio e concreto.

Ufficio Stampa VIVA LADISPOLI