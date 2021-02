Cerveteri, non si ferma la produzione a km0 del vino all’azienda agricola Ferri

Share Pin 27 Condivisioni

L’attività agricola, una realtà tutta da scoprire. Dal vino passando dalla degustazione dei prodotti “nati” all’interno del territorio

Non si ferma la produzione all’interno delle realtà agricole del territorio. A cominciare dall’azienda agricola Ferri.

In prima fila tra gli altri prodotti da poter degustare all’interno dell’attività etrusca, c’è senza ombra di dubbio il vino, una delle sue eccellenze.

Ma la Cantina Ferri a Cerveteri non è solo questo. Il suo punto di forza è proprio il km0 con i gestori che con cura e amore si rimboccano le maniche 365 giorni all’anno per offrire ai propri clienti prodotti di qualità da conoscere e apprezzare grazie anche alle degustazioni dei prodotti tipici e locali e quelli di produzione propria come i pregiati vini, olio e miele.

Una realtà tutta da scoprire e soprattutto … da assaporare.

