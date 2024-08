A causa della grande ondata di calore, e conseguente accensione continua di condizionatori, è entrata in crisi la rete interrata della media tensione che ha causato la serie di blackout

Le ultime 72 ore sono state estremamente difficili per il nostro territorio, ringrazio tutti i cittadini che con le loro segnalazioni ci hanno aiutato ad affrontare l’emergenza

A causa della grande ondata di calore, e conseguente accensione continua di condizionatori, è entrata in crisi la rete interrata della media tensione che ha dunque causato la serie di blackout che purtroppo si sono verificati.

Sono stata costantemente in contatto con i responsabili di E-distribuzione a tutte le ore del giorno e della notte e voglio ringraziarli per il lavoro infaticabile svolto per fronteggiare l’emergenza.

Attualmente il gestore mi conferma che la rete è stata tutta rialimentata e che in questo momento non risultano criticità ulteriori.

Gli operatori di e-distribuzione sono attualmente ancora al lavoro su una centralina che alimenta anche utenti di Cerveteri capoluogo ed è stato portato un grande generatore mobile di supporto.

⚠️ ATTENZIONE: nelle prossime ore si potrebbero verificare nuovi brevi blackout. Questo è solamente dovuto alle attività di riassetto della rete.

⚠️ COSA SI RACCOMANDA

Chi in questo momento o in queste ore avesse ulteriori necessità o mancanze di energia elettrica, avvisasse immediatamente il numero verde 803500

👉 Controllare i quadri elettrici delle proprie abitazioni e verificare che non siano scattati i sistemi salvavita.

Sono stati purtroppo tre giorni difficili. Come sicuramente avrete constatato, oltre che l’assenza di elettricità, per tante ore abbiamo fronteggiato anche un’interruzione nelle comunicazioni con internet in down e nell’impossibilità spesso anche di fare una telefonata. Anche nei nostri uffici comunali abbiamo riscontrato numerose difficoltà.

Il mio pensiero e sostegno, và oltre che ai cittadini, alle attività commerciali della città e del territorio per i disagi vissuti in questo weekend, primo fine settimana vero di arrivo dei villeggianti.

La situazione sta rientrando alla normalità.