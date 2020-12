Share Pin 32 Condivisioni

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco della 26A

Cerveteri, nella notte furgone a fuoco in largo Almunecar

Qeusta mattina intorno alle 5.00 un furgone, che trasportava giornali, per causa in corso di accertamento, ha preso fuoco a in largo Allumecar in prossimità di un edicola.

Il conducente del mezzo fermo a scaricare i giornali, risalito sullo stesso, ha notato prima il fumo poi le fiamme. Allertati subito i vigili del fuoco della 26A di Cerveteri che sono prontamente intervenuti. Grazie alla loro tempestività sono riusciti ad evitare che l’incendio si propagasse all’edicola.

Tanto spavento anche da parte dei residenti della zona svegliati dalla puzza di fumo, dal bagliore delle fiamme e dallo scoppio dei pneumatici del mezzo.