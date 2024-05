Cerveteri: Nasce la sezione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato

Nasce la sezione di Cerveteri dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato

Si chiama Anps ed è presente su tutto il territorio nazionale italiano, con 170 sezioni, alle quali si aggiungono tre sezioni in sedi estere: due negli Usa (New York e New Jersey) e una in Canada (Toronto). In Italia vi sono inoltre 70 Gruppi di volontariato e protezione civile, che di fatto rappresentano i gruppi operativi dell’Anps: sono Organizzazioni di volontariato con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in armonia con il Codice del Terzo settore.

L’Associazione nazionale della Polizia di Stato è l’associazione di categoria della Polizia.

Nata nel settembre del 1968 come Associazione del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza, eretta Ente morale

dal presidente della Repubblica nel 1970, l’Anps raggruppa più di 32mila soci. Ne fanno parte poliziotti in quiescenza e in servizio, soci simpatizzanti, onorari (tra cui gli ex capi e vicecapi della Polizia, i prefetti e i questori in sede, le Medaglie d’Oro, e i Grandi invalidi di guerra), benemeriti e sostenitori. Tra gli obiettivi che l’Anps persegue, uno dei principali è quello di custodire il patrimonio storico-culturale della Polizia di Stato e trasmetterlo alle nuove generazioni.

Grazie anche all’apertura del Commissariato di P.S. in Ladispoli e alla tenacia di alcuni poliziotti in servizio e in quiescenza, in modo particolare di Bruno Camposarcone, e a civili come Nanni Massimo e Oertel Roberto) nel voler dar vita ad una sezione in Cerveteri e Ladispoli, è stata costituita il 27 gennaio 2024 da settantacinque Soci membri cofondatori e con l’approvazione del Consiglio Nazionale in data 8 febbraio 2024. Il primo organo direttivo eletto è così composto: Presidente Bruno Camposarcone, Vicepresidente Palladino Biagio, consiglieri: Cavicchia Marco, Pavese Antonio, Cappabianca Salvatore, segretario generale ed economo Nanni Massimo.

Il primo atto compiuto dall’organo direttivo è stato quello di voler costituire la sezione ANPS O.d.V dei volontari, con le finalità principalmente di : protezione civile (previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze, formazione degli operatori); promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali; superamento dell’emarginazione, attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno; valorizzazione, salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente, del paesaggio, della natura e delle città; promozione, valorizzazione e diffusione della cultura della legalità, dell’educazione civica, dell’istruzione e del patrimonio storico-artistico del territorio di appartenenza : Cerveteri e Ladispoli.

L’obbiettivo e le finalità hanno subito avuto un forte riscontro tra i soci e i cittadini del territorio stesso che in data 3 aprile 2024 si costituisce il Gruppo di Volontariato e Protezione Civile (O.d.V.) dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Cerveteri, in cui viene nominato Responsabile Bruno Camposarcone , il Vice Responsabile Roberto Oertel, Consiglieri Preciutti Mario, Cavicchia Marco e Nanni Massimo, quest’ultimo anche con funzioni di segretario generale ed economo.

I volontari della sezione di Cerveteri sono in possesso delle seguenti specializzazioni: primo soccorso sanitario; uso del defibrillatore semi-automatico (Dae); antincendio rischio elevato; gestione delle grandi folle in caso di emergenza (Safety & Security); inoltre il gruppo è composto da operatori con patente nautica, pilota drone, sommozzatori, medici ed infermieri.

Questo proprio per riuscire a fare bene con le professionalità dei volontari ma anche grazie ai corsi di formazione che l’associazione nazionale polizia di stato in collaborazione con i vari reparti specializzati della polizia di stato eroga ai propri soci per qualificare tutti i volontari, e che viene anche certificata al termine del corso tramite superamento delle relative prove di esame.

L’obiettivo dei soci tutti è dare supporto alla comunità del territorio, con passione ma anche professionalità.

Diventa anche tu un Volontario qualificato, scrivici a : [email protected]

Seguici su FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=61558611133760

Seguici su Istagram

Il direttivo ANPS Cerveteri e O.d.V. Volontari ANPS Cerveteri.