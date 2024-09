Cerveteri, Musard: ” Via Agylla a senso unico, tanti km e disagi”

Enzo Musard, membro del Comitato di zona Cerenova e Campo di Mare, ha condiviso un post social in cui affronta la questione della modifica alla viabilità di Via Agylla a Cerenova, ora trasformata in senso unico

Enzo Musard, membro del Comitato di zona Cerenova e Campo di Mare, ha condiviso un post social in cui affronta la questione della modifica alla viabilità di Via Agylla a Cerenova, ora trasformata in senso unico. Nel post ha anche pubblicato il messaggio inviato dal Comitato di zona al Vice Sindaco riguardo questa modifica

“A proposito della modifica alla viabilità, causata dal restringimento della sede stradale di via Agylla a Cerenova, ora diventata a senso unico in entrata a Cerenova, questo il messaggio inviato al Vice sindaco dal Comitato di zona Cerenova-Campo di mare:

Buongiorno. A Marina di Cerveteri siamo davvero infuriati per la scelta imposta dalla Sindaca per il senso unico di via Agylla, ora divenuto solo in entrata a Cerenova da via Fontana Morella. Ma qualcuno si è reso conto che per portare i figli a scuola in via Castel giuliano, adesso bisogna uscire da Cerenova nord e rientrare a sud? Che l’autobus cotral dovrà cambiare percorso, ben distante dalla scuola. Sconcertante. Viene segnalato che genitori e comitati di classe stanno promuovendo proteste in varie forme, compreso il blocco delle lezioni e l’assenza degli alunni dalla scuola. Stesso problema per andare ai Vv.ff e al seggio elettorale. Tanti km e disagi inutili per un percorso pedonale studiato da chi, evidentemente, ignora del tutto il nostro contesto urbano. Sono sicuro che tu comprendi la situazione e spero che qualche esponente della giunta rifletta e ci ripensi”.

Enzo Musard