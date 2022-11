Cerveteri: muretto crollato a bordo di via del Sasso, in 2 anni nessun intervento

2 anni fa cedeva un muretto all’incrocio tra via del Sasso e via della Spiga. Ancora nessun intervento nonostante le denunce dei cittadini

Circa due anni fa, come segnala un cittadini di Cerveteri, il muretto posto all’incrocio tra via del Sasso e via della Spiga era crollato. I cittadini preoccupati da eventuali pericoli si sono rivolti alle autorità locali senza arrivare ad una soluzione. Il muretto in questione versa ancora in condizioni pericolanti e i cittadini hanno allora fatto ricorso alla denuncia più efficace di questi tempi, quella social.

“Buongiorno a tutti, spero che con questo post possa riuscire a smuovere la coscienza di “qualcuno” – scrive un utente su un noto gruppo Facebook – Purtroppo sono circa 2 anni che questo muretto si trova in questa situazione… È stato segnalato diverse volte ma nulla è stato fatto… Vista la pericolosità della strada (via del Sasso km 3/4), i numerosi incidenti con tanto di segnalazione alla polizia locale, a questo punto uso questo canale affinché mi auguro che si possa provvedere in modo celere al ripristino del muretto”.

Via del sasso è una strada provinciale, la cui gestione spetta a Città Metropolitana. Ciò non toglie che il comune possa dialogare con l’ente preposto affinché il problema venga risolto