Cerveteri, mister Superchi suona la carica  

Calcio, mister Superchi: “Ho tanta fiducia in questa squadra, l’importante è lavorare con la giusta concentrazione”

Il pensiero va alla prossima gara, la trasferta sul campo del Duepigreco. I tifosi domenica si aspettavano una vittoria, che è mancata dopo una prova tra luci e ombre. Per una squadra che punta in alto, è normale che l’inizio possa essere offuscato da qualche nube, dal momento che la squadra non è entrata nel massimo della condizione. Gli auspici sono buoni, ma servono ancora tante gare per capire le vere velleità della formazione etrusca.

“Abbiamo fatto una buona gara, non posso rimproverare nulla ai miei – ha riferito Superchi – Noi dobbiamo lavorare, le prime gare servono per assestarsi, ci devono fornire le giuste indicazioni per comporci sia nella qualità che nella testa. E credo che i primi segnali siano buoni, nonostante qualche imperfezione che può starci. La parola d’ordine è allenarci, i frutti li raccoglieremo presto”.

Superchi ha un ringraziamento ai tifosi.” Ci sono stati vicino, ne ho visti tanti sulla tribuna. Non vogliamo deluderli, spero che anche loro comprendano che non si può avere tutto e subito”.