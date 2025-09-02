Cerveteri, mezzi potenziati per i Vigili del Fuoco: Roberto D’Annunzio nuovo Capo sede

Dopo oltre trent’anni di esperienza tra Milano, Firenze e Bracciano, subentra a Gabriele Fargnoli. Contestualmente assegnati un MAN da 3.000 litri e un pick-up Isuzu per gli interventi boschivi

di Marco Di Marzio

Cambio di comando al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri. A Gabriele Fargnoli, nominato Capo Presidio del Senato della Repubblica, subentra Roberto D’Annunzio, che porta con sé un bagaglio di oltre trent’anni di esperienza operativa.

Originario di Milano, D’Annunzio ha prestato servizio nei comandi di Milano e Firenze prima, e successivamente a Bracciano, accumulando una conoscenza diretta dei diversi scenari emergenziali. Dal 7 luglio gli è stato proposto l’incarico di Capo sede a Cerveteri, che ha accettato «con profondo orgoglio», consapevole della responsabilità del nuovo ruolo.

«Porto con me – ha dichiarato – esperienza lavorativa e tanta voglia di fare. Sono certo che sarà utile a tutto il personale del distaccamento, chiamato ogni giorno a garantire un servizio fondamentale alla popolazione. Il territorio è ampio e variegato, e richiede risposte rapide ed efficaci, soprattutto nel periodo estivo caratterizzato dalla campagna anticendio boschiva».

Contestualmente al cambio di guida, il distaccamento di Cerveteri è stato potenziato con due nuovi mezzi. Si tratta di un autopompa MAN, capace di trasportare 3.000 litri d’acqua, e di un pick-up Isuzu dotato di modulo anticendio boschivo, particolarmente adatto a interventi in zone impervie e nei centri storici. Un potenziamento considerato fondamentale per affrontare in modo tempestivo le richieste di soccorso, che durante l’estate crescono in maniera significativa.

«Il nostro impegno sul territorio – ha concluso D’Annunzio – non è mai mancato e mai mancherà. I cittadini possono avere fiducia nella presenza e nella disponibilità dei Vigili del Fuoco, sempre pronti a garantire protezione e sicurezza».

Con la nuova leadership e i rinforzi strumentali, il distaccamento di Cerveteri guarda al futuro con rinnovata energia e maggiore capacità operativa.