Cerveteri, Mettiamoci in Ri-Circolo: successo per la prima edizione

Ieri, 10 febbraio, si è concluso con un evento finale molto partecipato e ricco di spunti e riflessioni, il Contest “Mettiamoci in Ri-Circolo”.

Il progetto di educazione ambientale, ideato dal Comune di Cerveteri, ha visto nel corso dei mesi diversi momenti di confronto tra esperti e studenti delle classi aderenti su tematiche ambientali globali e locali.

Una prima edizione di successo che ha visto grande partecipazione ed entusiasmo dei protagonisti: gli studenti e il personale docente dell’Istituto Mattei della Città.

“L’educazione ambientale è oggi al centro del dibattito pubblico ed è capace di determinare scelte decisive per il futuro”, ha dichiarato il sindaco Elena Gubetti.

“Approcciare nel modo corretto all’argomento anche dal punto di vista didattico, affiancare i ragazzi senza annoiarli con temi come la tariffa puntuale e proiettarli in quello che nel mondo accade, è necessario per costruire un futuro ed uno sviluppo sostenibile, a misura d’essere umano”, prosegue.

Dopo mesi di lavoro e il coinvolgimento attivo di 300 studenti, nella mattinata odierna le classi partecipanti si sono così ritrovate presso l’auditorium dell’Istituto Mattei per la consegna degli attestati di partecipazione e dei tre premi messi in palio: buoni da spendere per l’acquisto di libri presso una nota libreria in loco.

Soddisfazione per tutto il corpo docenti che hanno ribadito quanto importanti siano queste attività.

“Il futuro non è solo nelle mani dei nostri giovani ma anche nelle nostre dalle quali dobbiamo consegnargli modalità, strumenti, possibilità, per far sì che domani il mondo sia più vivibile e accogliente”, commentano i docenti del Mattei.

Nella classifica generale si sono particolarmente distinte le seguenti classi: