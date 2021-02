Cerveteri, Mensa e Trasporto scolastico hanno un nuovo portale

Share Pin 0 Condivisioni

I due servizi potranno essere pagati direttamente online tramite il sistema PagoPA, ma niente più bollettini in bianco

Cerveteri, Mesa e Trasporto scolastico hanno un nuovo portale –

Il Comune di Cerveteri ha attivato il nuovo portate online per i servizi di mensa e trasporto scolastici.

Il portale Refezione e Trasporto del Comune di Cerveteri è accessibile dal sito dell’ente oppure al link apposito https://cerveteri.servizipa.online.

L’accesso è possibile premendo “accedi” presente in alto a destra del portale.

Nei giorni scorsi sono state inviate agli utenti dei servizi di trasporto e refezione le credenziali per accedere.

“Qualora non siano pervenute o per chiarimenti o possibili anomalie riscontrate si prega di scrivere alla e-mail [email protected]”, si legge nel comunicato ufficiale.

Anche all’interno della propria area riservata è possibile richiedere informazione e/o assistenza mediante il modulo presente nella sezione “Contatti”.

Il portale permette di effettuare i pagamenti, tramite il sistema PagoPa, direttamente on line tramite carta di credito o prepagata o bonifico tramite home banking per gli Istituti aderenti alla piattaforma.

È possibile stampare il modello PDF del pagamento e pagarlo in banca, alla posta o in altre ricevitorie, qualora non si volesse usare un metodo digitale.

Non sarà più possibile utilizzare bollettini postali semplici.

A differenza del precedente sistema. non esiste più il codice PAN ed è possibile fare più pagamenti per figli o servizi differenti inserendo le mensilità nel carrello.

Per questo però è necessario accedere nell’area riservata ed avere sempre a disposizione le proprie credenziali.