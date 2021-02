Share Pin 1 Condivisioni

Nei prossimi giorni agli utenti saranno fornite una serie di comunicazioni relative al nuovo indirizzo del portale

Cerveteri, mensa e trasporto scolastico: bloccati i pagamenti online per cambio software

Si rende noto che a seguito del cambio software di gestione dei servizi di Refezione e Trasporto scolastico del Comune di Cerveteri, attualmente non è possibile effettuare pagamenti online.

Nei prossimi giorni, tutti gli utenti registrati nel precedente portale riceveranno una serie di comunicazioni relative al nuovo indirizzo internet del Portale di Accesso, le nuove credenziali di accesso e il manuale per la gestione dei pagamenti.

Il codice PAN non sarà più presente. Al fine di consentire un risparmio sul costo delle transazioni, i pagamenti potranno essere effettuati solo all’interno dell’area riservata con il “pagamento multiplo” cioè di più servizi per più bambini in una UNICA transazione.

Per ogni informazione è possibile contattare l’ufficio scuola all’indirizzo e-mail [email protected]

