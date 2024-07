Cerveteri, Maverick Ricci si congeda dalla Protezione Civile per entrare in Polizia di Stato: il saluto della Sindaca Gubetti –

Cerveteri, Maverick Ricci si congeda dalla Protezione Civile per entrare in Polizia di Stato: il saluto della Sindaca Gubetti

“Maverick Ricci, dopo oltre tre anni di servizio all’interno del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, “lascia” la divisa del volontario per indossare quella della Polizia di Stato.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, affermando inoltre:

“Questo ragazzo, nostro concittadino, ha vinto un importante concorso e venerdì scorso, ha salutato i suoi compagni di PC, per prendere servizio nelle prossime ore nella sua prima sede di destinazione.

Maverick è stato un elemento fondamentale all’interno del gruppo di Volontari di Protezione Civile in tutti questi anni: sempre in prima linea, pronto e operativo a tutela del territorio e di tutti i cittadini. Che si trattasse di dare assistenza ad un cittadino in difficoltà o di domare le fiamme di un incendio, Maverick ha sempre partecipato a tutte le attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Ma soprattutto sempre con il sorriso e la gioia di aver fatto qualcosa di utile ed importante per la sua Cerveteri.

Oggi è il giorno dei ringraziamenti per Maverick, per tutto quello che ha fatto in questi anni e per un grande in bocca al lupo per questa nuova grande avventura.

Sono certa che con la stessa dedizione con cui ha servito la nostra città e indossato i colori della Protezione Civile di Cerveteri, farà altrettanto con la Polizia di Stato, garantendo sicurezza e professionalità a tutti i cittadini e rendendoci sempre orgogliosi di lui.

Approfitto per ringraziare a nome di tutta la Città, ciascuno dei componenti del Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale, uomini e donne che mettono a disposizione il loro tempo libero per servire la propria comunità, guidati con grande passione dal responsabile locale della struttura Comunale di protezione civile Renato Bisegni.

Il nostro gruppo è fra i migliori in Italia per preparazione e professionalità, molteplici le esercitazioni e i corsi svolti dal gruppo tra cui Antincendio Boschivo, Radiocomunicazione, Rischio Idrogeologico, Autosalvamento in Acqua, Ricerca Dispersi, Orienteering, Eventi Sismici, Incidenti stradali, Primo Soccorso, PBLSD e molto altro al fine di mantenere un’adeguata e costante formazione per tutti i volontari.”