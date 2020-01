Condividi Pin 2 Condivisioni

Incontro promosso dalla Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri Pamela Baiocchi e organizzato dal personale docente dell’Istituto

Cerveteri, lunedì mattina al Granarone si parla di bullismo con i ragazzi del Giovanni Cena – “Uno schiaffo al bullismo”, questo il titolo dell’incontro formativo e laboratoriale promosso dalla Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri Pamela Baiocchi, organizzato dal personale docente dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena, che avrà luogo lunedì 3 febbraio a partire dalle ore 09:30 presso l’Aula Consiliare del Granarone.

“Quello del bullismo è un tema sempre troppo drammaticamente attuale nella società di oggi – ha dichiarato la Delegata Pamela Baiocchi – non ce ne accorgiamo subito magari, ma piccoli gesti o azioni, fatte con leggerezza, senza pensarci troppo sopra, spesso portano a delle conseguenze molto più gravi. Una semplice battuta fatta da un compagno ad un altro, spesso sfocia in un circolo vizioso dove c’è appunto il carattere più aggressivo e quello più debole, che soccombe, in silenzio, ai soprusi degli altri. Con questo incontro vogliamo formare i ragazzi, aprire le loro menti, educarli ad un atteggiamento sempre più responsabile verso il prossimo e verso chi gli è accanto”.

Parteciperanno all’incontro, Fabio Tridente, che presenterà il Mediometraggio “Periferie umane”, a cura di “Over the Wall”, la Dottoressa Elisabetta Di Stefano, dottoranda presso l’Università Pontificia Salesiana e Fabio Barbieri, attore del mediometraggio “Tambourine man”.

“Questi incontri già in passato si sono dimostrati essere estremamente utili ai nostri ragazzi – ha aggiunto la Delegata Pamela Baiocchi – sarà occasione di conoscenza, confronto e dibattito tra alunni ed esperti, che potranno dare loro consigli e condividere esperienze vissute sul campo in tanti anni di attività. Nel mese di aprile, svolgeremo un altro incontro sul tema, al quale come sempre parteciperanno le scuole del territorio. La partecipazione all’evento è riservata alle scuole ed è gratuita sia per l’ente che per gli istituti”.