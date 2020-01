Condividi Pin 0 Condivisioni

Incontro previsto alle ore 16.00 presso la Sala Ruspoli

Domani il convegno “Quando Caravaggio sbarcò a Cerveteri”

Domani il convegno “Quando Caravaggio sbarcò a Cerveteri” – Domani pomeriggio alle ore 16:00 presso la Sala Ruspoli di Piazza Santa Maria ci sarà il convegno “Quando Caravaggio sbarcò a Cerveteri” promosso dal Comune di Cerveteri in collaborazione con Tracciati d’Arte Un’accurata inchiesta per proporre e documentare una ricostruziona alternativa degli eventi accaduti dopo l’arrivo nel 1610 del grande pittore sulle nostre sponde per continuare a mettere in dubbio la tesi che Caravaggio dopo essere approdato a Palo sia realmente morto a Porto Ercole e non sul litorale Cerite.

Dal oggi sarà possibile visitare la mostra delle copie museali dai pittori Felicia Caggianelli, Sergio Bonafaccia e Stefano Martini.