Cerveteri, l’Underi 19 elite si rafforza con Bartali, sabato sono chiamati a vincere sul campo dell’Antica Aurelio.

Altro rinforzo per la formazione di Simone Sale, che si è assicurata le prestazioni di Tiziano Bartali, proveniente dalla Romulea. Il neo arrivato sarà a disposizione del gruppo nell’impegno di sabato, nella trasferta romana sul campo dell’Antica Aurelio. L’avvio di campionato, infatti, non è stato da buttar via. Una sconfitta e un pareggio, arrivati contro due big del girone. Nel mentre, il direttore Olmi sta ultimando le trattative con altri elementi, che rinforzeranno la rosa della formazione verde azzurra.