Cerveteri, l’Under 19 Elite sabato prossimo contro il Ladispoli si gioca la stagione. Mister Sale può compiere un miracolo

E’ per la prima volta nella storia del calcio giovanile nei campionati Élite che il derby tra Ladispoli e Cerveteri, in programma sabato prossimo, potrebbe influenzare il destino di entrambe le squadre. Se fino a qualche anno fa era il Ladispoli in vantaggio tra le due squadre cugine, ora, nell’Under 19, è il Cerveteri a stare a 10 punti dai rossoblu. Sabato prossimo dunque, in caso di sconfitta o pareggio, il Ladispoli sarebbe condannato alla retrocessione e, in tal caso, i Cervi sarebbero salvi. Si assisterà a uno dei derby giovanili che passerà alla storia per essere tra i più belli del nuovo millennio. Per Mister Sale, ladispolano doc e soprannominato “L’ Imperatore”, sabato prossimo, nello stadio intitolato a suo padre, non sarà una giornata come tante altre.