Cerveteri, l’opposizione: “Maggioranza sgretolata, nuova crisi certificata” –

“Maggioranza sgretolata, la nuova crisi certifica la fine politica di questa amministrazione: pronta la mozione di sfiducia dell’opposizione che invita i fuoriusciti a siglarla.”

Lo dichiara in una nota congiunta l’opposizione consiliare di Cerveteri, affermando inoltre:

“I gruppi Anno Zero e Città Futura dopo aver revocato il proprio assessore e il capo di gabinetto hanno denunciato comportamenti e metodi adottati dal Sindaco ed i suoi consiglieri con parole che ci lasciano sgomenti: “mancanza di trasparenza nelle decisioni”, “sistematica violazione degli accordi” e ancora “accordi traditi”, con forti timori nella gestione della cosa pubblica poiché hanno descritto una “mancanza di processi democratici trasparenti”.

Dopo queste dichiarazioni, rese alla stampa dalla compagine politica uscita dalla maggioranza di governo, crediamo sia arrivato il momento di mettere tutto il Consiglio Comunale di fronte alle proprie scelte. Ora basta con i presunti giochetti politici che da oltre tre anni tengono in ostaggio la città di Cerveteri, non possiamo tradire la fiducia dei cittadini che hanno riposto in noi le loro speranze di un futuro migliore. Pronta la mozione di sfiducia da discutere nel prossimo Consiglio Comunale, per ovviare alle tante chiacchiere che paventerebbero una collusione occulta dell’opposizione con la maggioranza di un governo finito o forse mai cominciato.

La legge è chiara: per portare in discussione una mozione di sfiducia servono numeri che, da statuto, non possiamo raggiungere da soli, considerato che l’opposizione conta di nove consiglieri e le firme necessarie per presentarla sarebbero almeno dieci.

Con questa dichiarazione invitiamo formalmente i consiglieri di “Anno Zero” e “Città Futura” a sottoscrivere la mozione di sfiducia con coraggio e serietà. Chi ha scelto di uscire da questa maggioranza, lo faccia davvero. Ci troverà pronti per chiudere questa sciagurata esperienza amministrativa e smascherare chi veramente sta tramando per probabili interessi diversi.”