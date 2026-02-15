 
Cerveteri, l’opposizione deposita la mozione sulla “Rottamazione” dei tributi comunali

I Consiglieri di opposizione: “Un aiuto concreto a famiglie e imprese

L’opposizione consiliare di Cerveteri ha depositato ufficialmente una mozione per impegnare il Comune ad aderire alla cosiddetta Rottamazione-quinquies.

Secondo quanto riportato in un comunicato stampa dei Consiglieri di opposizione, la definizione agevolata permetterebbe a cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione debitoria relativa ai tributi comunali: IMU, TARI, sanzioni del Codice della Strada, rette scolastiche e imposta di soggiorno. Oltre alle entrate patrimoniali e alle entrate da servizi indicate nel testo della proposta. Il meccanismo, spiegano i firmatari, consentirebbe di versare esclusivamente la quota capitale, con l’abbattimento totale di sanzioni e interessi per molte di queste voci.

Si tratta di una misura di buonsenso”, spiegano i consiglieri, “particolarmente rilevante in una fase storica segnata dall’aumento del costo della vita e dall’inflazione. L’estensione ai tributi locali non è solo un atto di equità sociale, ma una scelta strategica per l’Amministrazione: permetterebbe di ridurre i contenziosi e di incassare crediti che oggi risultano di difficile riscossione, migliorando la liquidità dell’ente”.

La mozione approderà in uno dei prossimi Consigli comunali. Nel comunicato, i gruppi di opposizione sottolineano anche il lavoro tecnico svolto nella redazione dell’atto: “Esprimiamo un sentito ringraziamento al Dott. Aldo De Angelis per la redazione impeccabile e l’alto profilo professionale conferito al documento. La sua competenza tecnica è stata fondamentale per tradurre un’esigenza politica in una proposta amministrativa solida, chiara e immediatamente applicabile.”