Cerveteri, loculi cimiteriali: dalla Belardinelli critiche a Pascucci e alla sua maggioranza

La nota del Consigliere Comunale Annalisa Belardinelli: “La maggioranza ha presentato un Documento Unico di Programmazione che prevede ZERO euro per la realizzazione dei loculi cimiteriali per i prossimi 3 anni!”

Così in una nota il Consigliere Comunale di Cerveteri Annalisa Belardinelli: “Nel Consiglio Comunale di ieri Pascucci ha dichiarato di voler intestare uno spazio a Stefano Cucchi e di voler concedere la cittadinanza onoraria alla sorella Ilaria.

Preferisco non commentare, ma ritengo giusto informare i cittadini che in aula questa maggioranza ha presentato un Documento Unico di Programmazione che prevede ZERO euro per la realizzazione dei loculi cimiteriali per i prossimi 3 anni! E a noi che abbiamo sollevato il problema ci è stato detto di vergognarci…. cari consiglieri di maggioranza vi dovete vergognare voi di far parte di un’amministrazione che, dopo il fallimento del progetto del cimitero a gestione privata, NON RITIENE UNA PRIORITA’ RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA CARENZA DI LOCULI!

Del resto ancora non abbiamo capito quali sono le priorità di questa amministrazione, perché anche per le altre opere pubbliche non hanno previsto un euro di investimento, a parte per qualche piccola opera che doveva essere realizzata già da tempo, ma che ancora non ha visto la luce per la loro incapacità amministrativa!

Il consiglio per problemi tecnici è stato interrotto proprio sulla discussione di questo punto, ma siamo convinti che al prossimo i fidi e silenti consiglieri di maggioranza lo voteranno favorevolmente senza battere ciglio…”