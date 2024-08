Cerveteri, letture estive per i più piccoli in biblioteca comunale

Continuano, a grande richiesta, gli appuntamenti con le letture d’estate, nell’ambito del progetto “Apprendisti Lettori”, finanziato dal Centro per il libro e per la lettura

Continuano, a grande richiesta, gli appuntamenti con le letture d’estate, nell’ambito del progetto “Apprendisti Lettori”, finanziato dal Centro per il libro e per la lettura e realizzato dalla Cooperativa Filef in partenariato con la Biblioteca comunale “Nilde Iotti” di Cerveteri e i volontari di Nati per leggere.

Perché leggere ai Bambini fin da piccoli?

Ci sono almeno 10 buoni motivi ed è possibile scoprirli al seguente link: https://www.natiperleggere.it/dieci-buoni-motivi.html

La Filef invita bambini e genitori a partecipare agli appuntamenti con le letture d’estate, previsti per i giorni 7 e 21 agosto ore 18:00 presso la spiaggia “liberamente” a marina di Cerveteri.

Consigli di lettura

Titolo: COSE DA FARE. Scritto e illustrato da Oliver Jeffers

Target: da 3 anni

Un papà e la sua bambina che mettono in fila le cose da fare, c’è molto da progettare per costruire un futuro nuovo! A cosa servono in fondo due paia di mani? Dopo il successo planetario di “Noi siamo qui”, Oliver Jeffers torna con un libro che ne è il proseguimento naturale, una lettera d’amore di un papà alla sua bambina, quasi un dialogo a quattro mani immaginifico e dolce come solo i discorsi con i più piccoli possono essere.