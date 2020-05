Cerveteri, le proteste di un cittadino: “Impossibile smaltire un secchio di vernice”

Condividi Pin 10 Condivisioni

A quanto pare il Centro di Raccolta Comunale non accetta il conferimento di questo tipo di rifiuto

A Cerveteri c’è un problema che riguarda il conferimento di un determinato tipo di rifiuti: le vernici.

Secondo la lettera ricevuta da un nostro lettore infatti, il Centro di Raccolta Comunale non accetta questo tipo di rifiuti, nonostante Junker, l’app comunale che suggerisce come smaltire la spazzatura, indichi proprio la soluzione del conferimento diretto di questa speciale categoria.

Effettivamente, tutti noi nella vita siamo stati alle prese con vecchi residui di vernice, trovati magari in una vecchia cantina, che abbiamo deciso di smaltire. Il problema – almeno a Cerveteri – sorge però nel momento della decisione della modalità giusta per lo smaltimento: indifferenziata? Centro di raccolta comunale? non si sa.

L’uomo è andato sulla Luna, è riuscito ad inviare una sonda su Marte e ad organizzare molteplici spedizioni nello spazio, ma a Cerveteri rimane impossibile smaltire due barattoli contenenti del residuo di vernice ad acqua presso il centro comunale di raccolta rifiuti. Partendo dal presupposto che è il Comune a percepire la Tari, tassa annuale sui rifiuti che ogni cittadino di Cerveteri e’ tenuto a pagare, perciò ritengo responsabile il Comune della mancata soluzione del problema, non voglio pensare che la soluzione debba essere di svuotare i residui negli scarichi domestici o nei tombini stradali o in mare oppure, presso ditte specializzate a spese del cittadino. C’è qualcosa che non funziona nella gestione del centro di raccolta e non deve essere il cittadino come sempre a pagarne le conseguenze, desidero inoltre far presente che nell’app Junker scrivendo “vernici” viene indicato il centro di raccolta comunale.

Di Alessandro Ferri