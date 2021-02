Cerveteri, le erbe aromatiche di AISM: uniti contro la sclerosi multipla

Share Pin 10 Condivisioni

Appuntamento in piazza Aldo Moro il prossimo 6 marzo

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna un appuntamento speciale con la solidarietà: le “Erbe Aromatiche AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla”.

Acquistando una o più confezioni di Erbe Aromatiche, composta ognuna da due vasetti contenenti altrettante varietà di profumate erbette, permetteremo ad AISM di proseguire nel suo impegno per progetti a beneficio e sostegno delle persone con Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi, purtroppo, non ha cura.

Come sempre, insieme a me ci sarà la mia mamma, Adele Prosperi, che sempre mi affianca in tanti progetti. Troveremo ovviamente il modo per incontrarci per la consegna delle piantine non appena mi arriveranno.

Come di consueto, al termine dell’iniziativa, provvederò ad effettuare e a pubblicare regolare bonifico all’Associazione con tutto il ricavato dalla vendita delle Erbette.

Spero che anche in questa occasione, sarete al mio fianco per questa grande iniziativa solidale.

Potete lasciarmi le vostre prenotazioni rispondendo a questo messaggio. Sin da ora, a nome mio e della Ricerca Scientifica il più vero e sentito GRAZIE!”.