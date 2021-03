Cerveteri: le discariche abusive imperversano sul territorio

Share Pin 16 Condivisioni

Rifiuti dentro ai fossi e alle cunette che potrebbero creare problemi al regolare deflusso delle acque.

Le fototrappole non fermano gli incivili e l’avanzare delle discariche abusive. Nei pressi di via Quarta Cerqueta incivili hanno lanciato i loro rifiuti dentro il fosso causando non solo una situazione di degrado nella zona, ma anche di pericolo per eventuali future piogge.

Il rischio, come denunciato anche sui social, è infatti che i rifiuti, in caso di forti piogge, ostruiscano il regolare flusso delle acque creando disagi e allagamenti nella zona circostante.

Riflettori puntati anche sul danno ambientale che l’abbandono indiscriminato dei rifiuti potrebbe causare non solo alle zone prese di mira ma anche a quelle più lontane. I rifiuti potrebbero essere trasportati a mare, causandone maggiore inquinamento.

Una situazione che giorno dopo giorno peggiora sempre di più. Le discariche non vengono bonificate in tempi celeri ma anche questo accade c’è chi indisturbato continua a rendere quei luoghi delle vere e proprie pattumiere.

Come ad esempio a Cerenova, proprio davanti l’ufficio postale. Nelle settimane scorse era stata denunciata la presenza di una discarica abusiva che si “allargava” sempre di più. Bonificata l’area, è bastato qualche giorno prima che al solito posto comparissero nuovamente sacchi ricolmi di rifiuti.

Ora, un nuovo intervento da parte degli operatori ecologici ha riportato la zona vivibile, anche se la domanda che si pongono i cittadini è: quanto durerà questa volta prima che qualcuno sporchi di nuovo?

