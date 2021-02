Share Pin 0 Condivisioni

Appuntamento da questo pomeriggio alle 16 per potersi divertire con parenti e amici …. a distanza

Cerveteri: le avventure di Harry Potter con l’Escape Room …. online

L’Escape room si sposta sul web per continuare a far divertire i propri “fan” e anche chi vorrà cimentarsi per la prima volta con questa esperienza arrivata a Cerveteri a luglio 2020.

L’appuntamento è da questo pomeriggio alle 16. Tema delle avventure proposte dall’Escape Room: Harry Potter e la pietra filosofale.

Un modo per divertirsi, anche da casa, ma in compagnia di amici e parenti che potranno collegarsi virtualmente dal proprio pc per condividere questa splendida avventura.