Lavori di rifacimento del manto stradale in Via D’Annunzio a Cerveteri e a Via Doganale

Cantieri realizzati nel pieno rispetto del regolamento sugli scavi del Comune di Cerveteri

Nuovo volto per Via D’Annunzio a Cerveteri e per un lungo tratto di Via Doganale. Prenderanno infatti il via nei prossimi giorni i lavori di rifacimento totale del manto stradale, cantieri realizzati, nel pieno rispetto del regolamento sugli scavi del Comune di Cerveteri, direttamente dalla società di servizi che al fine di eseguire lavori sulla rete elettrica aveva effettuato degli scavi lungo il manto stradale.

“Grazie all’efficienza e alla competenza del personale del nostro Ufficio Opere Pubbliche e Appalti, ed in particolar modo del Geometra Federico Feriozzi, abbiamo ottenuto il rifacimento di due importanti arterie stradali senza spendere neppure un centesimo di fondi comunali – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – questo si è reso possibile in quanto nel nostro Comune, da oramai molti anni, è in vigore un accurato regolamento sugli scavi stradali, che impone alle società di servizi che operano sul manto stradale di ripristinare ex novo non soltanto il tratto interessato dai loro lavori ma l’intera carreggiata”.

“Inoltre – aggiunge l’Assessore – le strade interessate ricoprono ruoli cruciali all’interno della nostra viabilità. Via D’Annunzio, oltre ad essere una strada fortemente residenziale, è strada di collegamento tra due aree molto trafficate di Cerveteri, dove nelle vicinanze insistono un centro commerciale ed una scuola materna. La seconda, Via Doganale, che verrà riasfaltata per circa un km, rappresenta uno snodo fondamentale tra la via Aurelia e la Settevene Palo Nuova, oltre ad essere la via che conduce alle Frazioni di Valcanneto, Borgo San Martino, Ceri e I Terzi. I lavori dureranno pochi giorni e già nelle prossime ore si procederà con l’affissione delle ordinanze di divieto di sosta”.