Share Pin 105 Condivisioni

Un anno fa l’incendio che devastò i locali commerciali

Cerveteri, l’assessore Ferri in visita alla Cooperativa Ceri

Esattamente un anno fa un vasto incendio arrecò notevoli danni ai locali della Cooperativa fra assegnatari di Ceri e Borgo San Martino. Questa mattina, ad un anno esatto dall’evento l’assessore all’agricoltura del comune di Cerveteri, Riccardo Ferri, ha visitato la struttura, rimasta sempre aperta, completamente rinnovata.

Cerveteri, l’assessore Ferri in visita alla Cooperativa Ceri

Nella foto l’assessore è in compagnia con il gestore punto vendita, Angelo Colagrossi.

“Siamo sempre dalla parte delle attività produttive del nostro territorio. Ho voluto portare personalmente – spiega l’assessore – la vicinanza dell’amministrazione a questa storica attività in una giornata significativa. E’ trascorso un anno da quell’incendio, ma la cooperativa non ha mai mollato. E’ esempio di tenacia, la stessa tenacia di cui abbiamo bisogno in questo momento così complicato per il paese intero e anche per la nostra comunità”.