L’Assessore Gnazi: “Obiettivo rafforzare la pianta organica del Comune per una Amministrazione più efficace, efficiente e rapida”

Cerveteri, l’Assessore al Bilancio ed al Personale Gnazi: “Rinnovo figure apicali dell’Ente per avviare riassetto della macchina amministrativa” –

“Uno dei punti cardine di questi primi cento giorni di Amministrazione è stato il riassetto della macchina organizzativa. Proprio come annunciato in campagna elettorale dalla nostra coalizione, che poi ha visto l’elezione a Sindaco di Cerveteri di Elena Gubetti, uno dei settori sul quale avremmo maggiormente concentrato le nostre attenzioni sarebbe stato quello del personale dipendente del Comune. Crediamo fermamente che per rendere produttivo ed efficiente un Ente come quello del Comune di Cerveteri, con oltre 37mila residenti che aumentano sensibilmente nel periodo estivo, sia fondamentale, imprescindibile apporre una attenzione capillare e dettagliata sul potenziamento degli uffici. Anche per questo, appena insediato in Giunta, ho iniziato ad incontrare i dipendenti e le varie posizioni organizzative proprio per recepire tutte le loro necessità ed esigenze per il miglioramento dei servizi”.

A dichiararlo è Alessandro Gnazi, Assessore al Bilancio e al Personale del Comune di Cerveteri, nel fare un resoconto personale a 100 giorni dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale etrusca.

“Come primo step, ci siamo concentrati sulle figure apicali del nostro Ente, di coloro che devono coordinare i vari servizi ed i vari uffici. Per questo, dopo un lungo ed intenso percorso, fatto di colloqui, di riunioni interne e di valutazioni, abbiamo pubblicato, nel minor tempo possibile, gli avvisi pubblici per il nuovo Segretario Generale ed attivato le procedure per l’assunzione dei nuovi Dirigenti. La scelta è ricaduta, nel primo caso, sulla Dottoressa Daniela Ventriglia e, come primo Dirigente, sull’Architetto Fabrizio Bettoni, due figure dal curriculum importante, di prestigio, con comprovate e proficue esperienze lavorative in realtà vaste e complesse, che sono certo sapranno portare le loro professionalità e competenze anche nel nostro Ente. Quanto prima procederemo sia alla nomina di un secondo Dirigente dell’area amministrativa, sia all’espletamento di un concorso per la nomina di una figura che si occupi dell’area urbanistica: in questo modo, dunque, avremo quasi completato il quadro delle figure dirigenziali del Comune. Anche in questo caso, opereremo con meticolosità e massimo scrupolo, proprio per trovare la persona giusta per ogni incarico”, ha proseguito l’Assessore Alessandro Gnazi.

“Stiamo pianificando il futuro – conclude l’Assessore Gnazi – e l’obiettivo è quello di rafforzare la pianta organica comunale anche con nuove assunzioni a tempo indeterminato. Per farlo daremo priorità ai concorsi e sfrutteremo anche le opportunità che ci offriranno i fondi del PNRR. In particolare, è nostra intenzione intervenire sulla Polizia Locale, che sebbene faccia un lavoro encomiabile, fatica a coprire il territorio nella sua interezza ed in quei settori quotidianamente più a contatto con il pubblico. Con l’occasione, rinnovo, anche pubblicamente, il mio ringraziamento a tutto il personale del nostro Ente per il lavoro che svolge quotidianamente e per la disponibilità che, sin dal primo giorno, ha manifestato nei miei confronti. Ci tengo a ringraziare, in particolar modo, il Servizio Gestione Risorse Umane per l’enorme lavoro che sta facendo e per aver espletato in queste settimane, con grande rapidità e puntualità, tutte le procedure necessarie per assumere le figure di cui ho detto. Personalmente, in ogni caso, continuo a essere a disposizione per continuare ad instaurare un rapporto proficuo e collaborativo per tutta la città”.