“Il popolo del centrosinistra vota compatto per Elena Gubetti” scrive il direttivo del Partito Democratico del circolo di Cerveteri

“Ci sono momenti in cui i cittadini e le cittadine si trovano di fronte a scelte importanti per la loro comunità. Quella del 26 Giugno sarà una data storica per Cerveteri. Da una parte c’è la candidatura di Elena Gubetti grazie alla quale Cerveteri per la prima volta potrebbe avere un Sindaco donna. Elena è una professionista seria, onesta e competente, una lavoratrice instancabile con una visione chiara dello sviluppo della città”.

“Dall’altra parte abbiamo la proposta della peggiore delle destre di questo Paese, quella di Gianni Moscherini. Abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio in questa campagna elettorale fatta di gaffe, cadute di stile e uscite che quotidianamente hanno dimostrato la poca conoscenza del territorio. Ai confronti pubblici non si è presentato e in quelle rare occasioni in cui lo ha fatto ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza politica. Un personaggio che dopo 5 anni da Sindaco di Civitavecchia non solo è stato sconfitto alle elezioni perché il suo operato è stato bocciato dai cittadini ma ha lasciato il bilancio dell’ente in dissesto finanziario. Come se non bastasse si è candidato per ben due volte a Sindaco di Tarquinia, città nella quale vive, ed è stato sconfitto entrambe le volte” sottolinea il direttivo di centrosinistra.

Cerveteri, l’appello al voto del Partito Democratico

“Siamo certi che la città abbia ben compreso la differenza di questi due profili e sarà in grado di fare la scelta giusta. In questi 10 anni abbiamo saputo garantire continuità amministrativa e stabilità. Abbiamo sul tavolo oltre 20 milioni di risorse del PNRR che bisogna saper spendere velocemente e con la massima attenzione. In questi anni abbiamo costruito le fondamenta per il rilancio della città, abbiamo dovuto recuperare i danni che le destre hanno arrecato alla città sia sotto il profilo urbanistico che dei servizi. Abbiamo fatto un lavoro di normalizzazione che non possiamo rischiare venga bloccato da una destra litigiosa e incapace di affrontare le sfide che il futuro ci riserva”.

“Per questo motivo vogliamo lanciare un appello a tutto il popolo del centrosinistra, a tutti quei cittadini che tengono alla buona amministrazione della cosa pubblica, a tutte quelle cittadine che non vogliono perdere l’occasione di vedere una donna alla guida della città, a chiunque vuole bene alla propria città di scongiurare il pericolo Moscherini e votare convintamente per Elena Gubetti” chiudono i politici del circolo del PD di Cerveteri.