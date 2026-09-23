Cerveteri – Ladispoli, l’allarme cinghiali non rientra

Automobilisti e pedoni a rischio per l’attraversamento improvviso degli animali

CERVETERI – LADISPOLI – Un potenziale scontro evitato per un soffio e tanta paura nei pressi dell’incrocio tra via della Palude e via dell’Anatra. La scorsa notte, racconta Roberta in post affidato ai social, l’ennesimo avvistamento di un branco di cinghiali ha rischiato di trasformarsi in tragedia stradale, con un’automobilista che ha sbandato nel tentativo di evitare gli animali guidando quasi al ribaltamento del mezzo.

Un episodio che riporta al centro del dibattito la costante e pericolosa presenza degli ungulati nell’area cittadina e periferica. Non si tratta infatti di un caso isolato: le segnalazioni sono in continuo aumento e tra le zone più a rischio si confermano via Fontana Morella — arteria fondamentale di collegamento tra Ladispoli e Campo di Mare — e via Primo Mantovani, a ridosso dell’Oasi di Torre Flavia, ormai abituale luogo di pascolo e riparo per intere famiglie di cinghiali.