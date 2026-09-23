Cerveteri, encomio in Consiglio Comunale per due giovani bagnini eroi

Il consiglio comunale dà il benvenuto al nuovo Comandante della Capitaneria

CERVETERI – Apertura commovente e dal forte valore simbolico per il Consiglio comunale di Cerveteri. L’amministrazione ha voluto conferire un riconoscimento ufficiale a Giordano Marinelli, 17 anni, e Leonardo Federici, 21 anni, due giovani assistenti bagnanti protagonisti di un provvidenziale salvataggio a mare durante la stagione estiva.

Nonostante le condizioni meteo avverse e il mare agitato, i due ragazzi sono intervenuti con tempestività e lucidità, riuscendo a portare a riva un bagnante in grave pericolo. Un gesto di profondo altruismo che l’amministrazione ha voluto sottolineare pubblicamente di fronte alla cittadinanza come modello di responsabilità per le nuove generazioni.

La seduta ha rappresentato anche l’occasione per un saluto istituzionale nell’ambito della sicurezza marittima: il Consiglio ha espresso un caloroso benvenuto al 1° Maresciallo Daniele Battaglia, neo Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli. Battaglia raccoglie il testimonio del Comandante Cristian Vitale, destinato a un nuovo ruolo presso la sede di Fregene, al quale sono andati i ringraziamenti della città per gli anni di cooperazione sul litorale.