Cerveteri e Ladispoli, gli incivili colpiscono ancora: ingombranti e indifferenziata tra le sterpaglie e sui marciapiedi

I residenti di via di Gricciano e zone limitrofe stufi della situazione di degrado e lanciano l’allarme: “Pericolosi anche in caso di incendio”. Anche a Ladispoli gli incivili colpiscono, e anche in pieno centro

Materassi, fioriere di plastica, poltrone, tagliaerba rotti e poi ancora plastica, sacchetti ricolmi di rifiuti indifferenziati. La situazione in via di Gricciano, per i residenti ma anche per gli automobilisti, sta diventando col tempo sempre più insostenibile.







Gli incivili continuano a colpire e a quanto pare non più solo durante le ore notturne. Il “lancio del sacchetto” ormai sembra essere diventata una pratica anche diurna, incuranti di poter essere visti da qualcuno.

“Spesso dalle segnalazioni effettuate a polizia locale e guardie ambientali passano mesi prima che la discarica venga rimossa”, spiegano alcuni cittadini. E la situazione potrebbe diventare pericolosa. “In vista di incendio quei rifiuti potrebbero prendere fuoco, causando un vero e proprio pericolo non solo per gli automobilisti o per noi che in quella zona ci abitiamo, ma anche per l’ambiente”.

Rifiuti che diventano ancora più pericolosi col taglio dell’erba nelle cunette che costeggiano la strada. Con questa operazione, infatti, come spiegano i cittadini, i rifiuti vengono sparpagliati ovunque, anche in strada, diventando un pericolo anche per la circolazione.

E così spesso, rimboccandosi le maniche proprio i residenti, si sono armati di guanti e sacchetti facendo pulizia. Ma non basta. “Ci vogliono controlli”, hanno detto “per individuare e punire questi incivili. Solo così forse la smetteranno”.

DISCARICA ABUSIVA ANCHE A VIA GENOVA, A LADISPOLI

Denunce e lamentele che non riguardano solo la città etrusca. Anche nella vicina Ladispoli c’è chi anziché conferire correttamente in discarica, decide di abbandonare rifiuti, anche in questo caso a volte ingombranti, dove capita prima.

Ne è un caso quello che accade a via Genova dove gli incivili approfittando dei cassonetti per gli abiti usati da qualche mese posizionati, e dal buio della notte, abbandonano ogni genere di rifiuto rendendo la zona “malsana” e il marciapiede “inagibile” sia per i residenti che per chi si ritrova a dover passare dalla zona.