Cerveteri-Ladispoli, fermato l’autore dei furti fuori dalle scuole

Rubava dalle automobili in sosta fuori dalle scuole di Ladispoli e Cerveteri, fermato l’autore dei furti

Nelle ultime settimane, sono stati realizzati diversi furti nelle automobili in sosta fuori dalle scuole di Cerveteri e Ladispoli. Il ladro era olito forzare le portiere o spaccare direttamente i finestrini delle vetture per poi rubare tutto ciò che si trovava al loro interno. L’ultimo colpo è avvenuto proprio pochi giorni fa fuori dalla Corrado Melone, per un totale di più di 5 colpi messi a segno in circa due settimane.

Da circa due giorni, l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e si trova attualmente in carcere. Stando alla ricostruzione, l’uomo sarebbe stato identificato in via Castellammare di Stabia, avrebbe poi cercato di fuggire in macchina. Una volta essersi reso conto di avere gli agenti alle calcagna, non avrebbe potuto più nulla. Tuttavia, l’uomo si sarebbe dimenato e ribellato nel momento dell’arresto che comunque è avvenuto senza troppi intoppi.

L’uomo sarebbe una persona nota alla comunità.

