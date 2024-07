Cerveteri la Tirreno bike/reate cycling si qualifica per la finale nazionale del trofeo Coni

Si è svolta Sabato scorso a Cerveteri la fase regionale del Trofeo CONI per scegliere i quattro ragazzi che rappresenteranno il ciclismo nella rappresentativa del CONI Lazio che dal 3 al 6 Ottobre a Catania parteciperà alla finale nazionale del Trofeo Coni. Quattordici le squadre formate dalle società laziali per questo atteso appuntamento di Team Relay organizzato dalla Tirreno Bike sull’attrezzato campo scuola di via Settevene Palo Nuova. Erano presenti a Cerveteri le società Il Pirata Vangi Sama Ricambi, Paco Team, Aurunci Cycling Team, Volsca Velletri, Rocca di Papa Bike, Tibur Bike Team, Mentana Ciclismo, Pontino Sermoneta, Village Bike, Reate Cycling.e i padroni di casa della Tirreno Bike. Dopo le avvincenti fasi eliminatorie si è arrivati alla finale a quattro che ha visto il successo della mista Tirreno Bike/Reate Cycling (Fiorani, Dionisi, Giuntarelli, Labbate) davanti alla mista Village Bike/Tirreno Bike (Siragusa, Francalanza, Tramontini, Cavalli). In terza posizione la formazione mista della Tirreno Bike/Aurunci (Faccenda, Luciani, Puccilli, Ammutinato) davanti a quella del Pirata Vangi Sama Ricambi (Magrini, Baggi, Alberti, Salimbeni). A chiudere il pomeriggio la festosa premiazione della prova di staffetta e della gara short track abbinata per l’occasione al trofeo Coni. Ad assistere all’evento la vice sindaca di Cerveteri Federica Battafarano e il consigliere comunale Federico Salomone che hanno portato il saluto della sindaca Elena Maria Gubetti. Per FCI Lazio erano presenti il vice presidente Tony Vernile, che ha ringraziato le società presenti per aver risposto anche stavolta all’appello del Trofeo Coni, il presidente della Struttura Fuoristrada Luca Adipietro e il componente della commissione giovanile Antonio Scipione.