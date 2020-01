Cerveteri, la tifoseria verdeazzurra si scalda: domenica tornerà a gremire il “Galli”

Condividi Pin 7 Condivisioni

Cerveteri, la tifoseria verdeazzurra si scalda

Ora cosa serve al Cerveteri per vincere il campionato? Una domanda a cui una risposta c’è: il sostegno della tifoseria. Non vi è dubbio che, alla luce della prima posizione dei cervi, manca l’affetto della città. Per domenica, però, è in arrivo una novità, l’ingresso sugli spalti della tifoseria organizzata. Proprio così, bandiere e fumoni ed il “Galli”, a distanza di anni, si colorerà di verde azzurro. Si spera ci sia una risposta significativa dei tifosi.

Contro il Fregene i verdeazzurri hanno l’occasione di allungare il passo dall’inseguitrice Fiumicino, distante 4 lunghezze che a fine marzo farà visita a Cerveteri per una gara che vale una stagione. I tifosi verdeazzzurri (nella foto nel derby con il Ladispoli nel 2010), torneranno a gremire gli spalti e a sostenere verso il trionfo la compagine di Fracassa, allenatore che sta meritando ampiamente la posizione che occupa. Insomma c’è entusiasmo e fiducia in questa squadra, alla quale si chiede di mantenere calma e prudenza per arrivare a maggio, al rush finale per dare la stoccata finale.