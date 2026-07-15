Oggi viene presentata a Sala Ruspoli, la prima guida in Comunicazione Aumentativa e Alternativa

Cerveteri, la storia degli Etruschi diventa accessibile a tutti. Un nuovo strumento per conoscere la storia degli Etruschi e il patrimonio archeologico della Necropoli della Banditaccia attraverso un linguaggio più semplice e accessibile. Sarà presentata oggi 15 luglio, alle ore 18, nella Sala Ruspoli di Cerveteri, la guida “Un’avventura nel mondo degli Etruschi”.

Si tratta, secondo quanto annunciato dal Comune, della prima guida dedicata alla civiltà etrusca realizzata attraverso la Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Conosciuta con l’acronimo CAA. Un sistema che affianca al testo simboli, immagini e altri elementi grafici, facilitando la comprensione dei contenuti e ampliando le possibilità di fruizione. La guida nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cerveteri, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT), la Cooperativa sociale Medihospes e la casa editrice Puntidivista.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal PACT per migliorare l’accessibilità dei propri siti. Già nella “Relazione programmatica del Parco” era prevista la realizzazione di contenuti con testi chiari, ideogrammi e illustrazioni, pensati per aiutare le persone con difficoltà cognitive o linguistiche.

Alla presentazione interverranno la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, il direttore del PACT Vincenzo Bellelli, l’assessora alla Pubblica istruzione, Romina Vignaroli, la coordinatrice OEPAC del Comune, Simona Costantini, il coordinatore dell’area Medihospes, Mario David e Benedetta Bellucci della casa editrice Puntidivista. L’incontro si svolgerà nella Sala Ruspoli, in piazza Santa Maria, e sarà aperto e gratuito per tutti.