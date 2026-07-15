Cerveteri, al Parco Fürstenfeldbruck arrivano i “Giochi di Gioventù”

Un pomeriggio di giochi, animazione e magia dedicato ai bambini e alle famiglie. Lunedì 20 luglio, dalle ore 17, il Parco Fürstenfeldbruck, conosciuto anche come Parco Damiano Casali, ospiterà l’evento gratuito “Giochi di Gioventù”.

L’animazione per i più piccoli sarà curata da Clo Magic Eventi, con giochi, spettacoli di magia e altre attività di intrattenimento. Parteciperanno anche i Rioni cittadini, che proporranno i tradizionali giochi di squadra, recuperando lo spirito dei giochi di una volta e coinvolgendo bambini e adulti. Per tutta la durata della manifestazione sarà presente Mondo Antico Cerveteri, che allestirà un’area ristoro con panini e bevande, tavoli e sedie.

Cerveteri, al Parco Fürstenfeldbruck arrivano i “Giochi di Gioventù”

L’appuntamento è a ingresso gratuito, e rappresenta un’opportunità per vivere il parco cittadino attraverso attività ricreative, momenti di socializzazione e tanto divertimento. In una giornata pensata per valorizzare il gioco come occasione di incontro tra le famiglie del territorio.