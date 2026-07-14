Ladispoli, Marco Loddoni conquista il titolo italiano Skate Italia

LADISPOLI – Una stagione da incorniciare per Marco Loddoni, atleta dell’ASD Skating Club Ladispoli, che continua a collezionare successi nel pattinaggio artistico a rotelle.
Dopo aver conquistato i titoli di campione provinciale e campione regionale, Marco ha raggiunto il traguardo più prestigioso, laureandosi Campione d’Italia della Federazione Skate Italia ai Campionati Italiani disputati a Piancavallo.
Un risultato che arriva al termine di un percorso ricco di impegno, sacrificio e determinazione, premiando il lavoro svolto dall’atleta insieme ai tecnici e alla società.
Il titolo italiano Skate Italia si aggiunge a un altro importante successo ottenuto nel mese di giugno, quando Marco aveva già conquistato il titolo nazionale UISP, completando così una stagione eccezionale con due titoli nazionali.
L’intera ASD Skating Club Ladispoli esprime grande soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto, che rappresenta motivo di orgoglio per la società e per tutto il movimento sportivo del territorio.
A Marco Loddoni vanno i complimenti per una stagione straordinaria e l’augurio di poter continuare a raggiungere nuovi e prestigiosi successi.