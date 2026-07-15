Amici, familiari e bambini si sono ritrovati alla RIM per una serata all’insegna del ricordo, della condivisione e del sorriso, nel nome di due giovani che hanno lasciato un segno profondo nella comunità.

CERVETERI – Una serata intensa, fatta di emozioni, ricordi e condivisione. Ieri sera si è svolta a Cerveteri la seconda edizione del Memorial dedicato ad Alessandro Valente e Riccardo Vaia, scomparsi prematuramente, un appuntamento che ha riunito numerosi amici, familiari e tanti bambini nel loro ricordo.

L’iniziativa ha alternato momenti di commozione ad altri di gioia e spensieratezza, proprio come avrebbero voluto Alessandro e Riccardo, ricordati da tutti come due ragazzi che amavano stare insieme, scherzare e regalare sorrisi.

Cerveteri, grande partecipazione al secondo Memorial dedicato ad Alessandro Valente e Riccardo Vaia

La serata è poi proseguita con una cena organizzata all’interno della RIM, in un clima di amicizia e partecipazione che ha reso ancora più significativo l’evento.

«Se questa serata ha avuto un senso – ha dichiarato Enrico Alessandrini – il merito è di tutte le persone che hanno partecipato con entusiasmo e affetto. A loro va il mio più sincero ringraziamento».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Maurizio Paglialunga e Antonio Pica, il cui prezioso contributo è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa.

Il Memorial si conferma così non solo un momento per ricordare Alessandro Valente e Riccardo Vaia, ma anche un’occasione per ritrovarsi come comunità, mantenendo vivo il loro ricordo attraverso quei valori di amicizia, condivisione e allegria che hanno saputo trasmettere a chiunque li abbia conosciuti.

La serata si è conclusa con un pensiero rivolto ai due amici: un saluto carico di affetto e gratitudine, nella certezza che il loro ricordo continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che hanno preso parte a questa speciale giornata.