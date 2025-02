Cerveteri, la Sindaca Gubetti in visita alla palestra dell’Istituto Enrico Mattei

Poco fa sono stata nella palestra dell’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri.

Qui, ci sono i ragazzi del BKL Baskin Ladispoli, una realtà meravigliosa all’interno della quale ci sono moltissimi ragazzi anche di Cerveteri, che ha trovato spazio nella scuola della nostra città per allenarsi qualche ora in più durante la settimana. Attualmente, milita nel Campionato Nazionale Coppa Italia e settimanalmente gioca le sue partite contro altre compagini del Lazio. Un’opportunità questa dell’Enrico Mattei anche per i ragazzi dell’Istituto che intenderanno parteciparvi ed essere presenti in maniera attiva alle iniziative del Baskin.

Cosa sia il Baskin oramai lo sappiamo un po tutti: prende spunto dalla pallacanestro e consente a tutti, in maniera integrata, ragazzi normodotati e ragazzi con disabilità, di giocare sullo stesso parquet, con la stessa palla e con l’obiettivo di insaccare il pallone nello stesso canestro. Un raddoppio dunque quello del Baskin a Cerveteri, già nelle scorse settimane avevamo fatto i primi canestri a Valcanneto all’interno del Pallone Geodetico.

Con l’occasione, ci tengo a complimentarmi con la referente del Progetto Antonietta Pisa, le Professoresse Brighenti, Benedetti e Donnini, la Presidente del Consiglio di Istituto Rita Narducci e l’allenatore Lorenzo Argentieri.

Ho provato a fare qualche a canestro anche io. Per fortuna che con me c’era il nostro nuovo Assessore allo Sport Manuele Parroccini che a basket dicono sia davvero forte! Subito dopo, nella palestra accanto, abbiamo fatto anche un breve saluto alle bravissime allieve della “Elana Gym” di Elana Constantin, da sempre protagoniste assolute nel ramo della ginnastica artistica! Anche a lei, buon lavoro e grazie per il costante impegno nel mondo dello sport