Nomine ASL Lazio, “centro destra senza numero legale su nomine direttori generali”

Nella commissione di oggi era prevista anche la nomina del DG della ASL Roma 4. Resta al timone, come facente funzione, la dott.ssa Simona Ursino

“Ennesima pessima figura della maggioranza di centrodestra che non e’ riuscita a garantire il numero legale nella seduta della commissione Sanita’ convocata per ratificare le nomine dei direttori generali di quattro Asl. Irresponsabilita’ e sciatteria continuano, dopo due anni di commissariamenti, a minare la piena funzionalita’ di importanti aziende sanitarie della nostra regione, a scapito dei nostri territori. La Regione a guida Rocca arranca sui fatti concreti e non produce altro che proclami e slogan”.

Così in una nota stampa i consiglieri di opposizione membri della Commissione Sanita’ Rodolfo Lena, Salvatore La Penna, Marta Bonafoni, Massimiliano Valeriani, Marietta Tidei e Alessio D’ Amato.