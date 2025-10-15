Cerveteri, la Sindaca Gubetti ha incontrato tutte le Associazioni di Volontariato Archeologico che operano nel territorio

Come ogni anno, la Sindaca Gubetti ha incontrato, in Sala Giunta, tutte le Associazioni di Volontariato Archeologico che operano nel territorio di Cerveteri. È un incontro che ha permesso alle associazioni di condividere con la Sindaca tutti i progetti di manutenzione, recupero e valorizzazione che vengono svolti nelle vaste aree archeologiche che si trovano nel nostro Comune. Sia nelle aree del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, sia nelle aree della Soprintendenza.

Erano presenti i rappresentati della Sezione di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia del Gruppo Archeologico Romano (GAR), del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC), del Nucleo Archeologico Antica Caere (NAAC) e di Ogni Quota.

Elena Gubetti si è mostrata molto interessata ai progetti che le sono stati esposti. E, in particolare, alle problematiche che le associazioni affrontano per portare avanti il loro lavoro. Alla fine dell’incontro, la Sindaca ha espresso la propria soddisfazione e la propria gratitudine per l’impegno costante dei tanti volontari che operano nelle varie associazioni. E che affiancano le istituzioni preposte alla tutela delle nostre vaste aree archeologiche, nell’impegnativo obiettivo della loro tutela e della loro valorizzazione.

C’è stato infine un impegno da parte dell’Amministrazione a sostenere queste iniziative e queste attività.